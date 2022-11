Tony Vega le da gracias a Dios por seguir vivo; casi se lo lleva

El salsero Tony Vega asegura que tiene muchas ganas de seguir viviendo, cantando y bailando, además, ahora tomará con más calma las cosas y disfrutará de su vida, esto tras una “segunda oportunidad” que tiene en este plano terrenal, luego que en mayo del 2020 un dolor de pecho transmutara en una emergencia de salud.

“Lo que a mí me dio, de cuatro solamente sobrevive uno, porque no fue ni un infarto ni una vena tapada. Gracias a Dios no tenía ni una vena tapada con lo malo que he comido por años, pero el estrés me reventó la vena aorta en dos partes. Me tuvieron que volar en helicóptero de emergencia, la operación duró ocho horas y donde la gente se les muere es en la misma mesa, por tanto tiempo que están ahí y se empieza a descomponer el cuerpo”, detalló el salsero en una pausa en el ensayo del pasado lunes para el concierto “Puerto Rico saluda a Ismael Miranda”, que se presenta esta noche en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

“En mi caso tuve dos transfusiones de sangre, tres tubos en los pulmones para sacar líquido, me tuvieron que inyectar insulina, durante y después de la operación, que yo nunca he tenido problemas del azúcar y por poco me tienen que dializar, pero gracias a Dios lograron hacer lo que querían y con todo y que me entubaron no me lastimaron (las cuerdas vocales) y me estoy sintiendo mejor que nunca”, destacó.

Vega retomó hace un tiempo su agenda de trabajo en los escenarios, pero de cara al 2023 se prepara para bajar el ritmo de trabajo para cuidar más la salud y pasar mejor tiempo entre su núcleo familiar.

“Ya me sentó mi familia y me dijo, ‘Papi no, para qué trabajar tanto si te podemos perder’, entonces ya el mes de enero me lo voy a coger libre completo y cada mes, una semana me la voy a coger libre, para quedarme en casa. Gracias a Dios trabajé tanto después de la operación, ya van dos años, que logré saldar mis deudas. Estoy con los carros y la casa nada más, para aliviar la cosa”.

“Otro que Dios lo visitó, otro que Dios le dio una segunda oportunidad; casos como el de Ismael que le da una cuestión tan delicada, cerebral, son muy pocos los que sobreviven y que esté de pie, es un milagro”, dijo.

El salsero compartió su agradecimiento al público porque le ha permitido vivir de sus mismos éxitos, aún cuando ha querido grabar nuevas canciones. “He tratado de grabar, he grabado canciones, he querido hacer un disco, le digo a la gente, ‘Estoy recopilando material para ir al estudio’ y no, quieren oír los clásicos. Llevo 35 años cantando lo mismo y la gente me las canta como si fuera ayer”.