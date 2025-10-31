Ulpiano Vergara, ‘Abanderado de Honor’

Ulpiano Vergara, una de las figuras más queridas de la música típica panameña, vivió un momento muy especial al ser designado Abanderado de Honor durante el solemne acto de cremación de banderas deterioradas por el tiempo, organizado por la Gobernación de Panamá.

A través de sus redes sociales, el acordeonista expresó su profunda emoción y gratitud por este reconocimiento, destacando que llevar la bandera nacional fue un privilegio que atesorará por siempre.

“Un honor que guardaré por siempre. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Gobernación de Panamá y a la licenciada Mayín Correa por haberme otorgado el privilegio de ser Abanderado de Honor en el acto solemne de cremación de banderas deterioradas por el tiempo. Iniciando con este acto el mes de la patria”, afirmó el tipiquero.

El Mechi Terror aseguró que esta experiencia lo llena de orgullo y emoción, fue un momento en el que el respeto por los símbolos patrios se une al amor por la historia e identidad panameña.

“Participar en una ceremonia tan simbólica, donde el respeto a nuestros símbolos patrios se une al amor por la historia y la identidad panameña, fue una experiencia que me llenó de orgullo, emoción y gratitud. Llevar la bandera no solo es un honor, es un recordatorio de que el amor a la patria se demuestra con acciones y respeto. Viva Panamá”, puntualizó el músico.