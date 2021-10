Universal TV trae a Latinoamérica la película "Drunks Parents"

Los actores de Hollywood Alec Baldwin y Salma Hayek forman parte del nuevo estreno de Universal Tv llamada "Drunks Parents".

LEE TAMBIÉN: ¡Va por fuera! Ryan Reynolds anuncia que dejará de hacer películas

Publicidad

El próximo 23 de cotubre Latinoamérica podrá disfrutar de esta divertida cinta.

Beber con moderación es la recomendación, pero al parecer Alec Baldwin y Salma Hayek no están muy de acuerdo con eso. Como consecuencia una crisis financiera apremiante, este dúo de geniales actores convertidos en pareja de ficción, beberán más de lo debido y con eso vendrá una seguidilla de verdades no reveladas. Como bien dice el dicho “los borrachos y niños, nunca mienten” y ellos no tardarán en descubrir la veracidad de este refrán.

Frank y Nancy Teagarten son, en apariencia, un matrimonio millonario que acaba de dejar a su única hija perfectamente instalada en su residencia universitaria. Pero no todo lo que brilla es oro, y de vuelta al hogar, las numerosas deudas contraídas los obliga a vender todas sus posesiones.

Esta estrepitosa caída y la realidad que los aqueja los obliga a ahogar sus penas en alcohol, lo cual dejará en evidencia que ese camino nunca es buena decisión. Este estado de ebriedad generará un efecto dominó en sus vidas que los sumergirá en un caos absoluto sin retorno.

Fred Wolf (“Mad Families”) es el director de esta comedia que ha co-escrito junto a Peter Gaulke (“Ice Age 2”). Salma Hayek (“The Hitman's Bodyguard”) y Alec Baldwin (“Blue Jasmine”) encabezan el reparto, en el que también se encuentran: Joe Manganiello (“Magic Mike XXL”), Bridget Moynahan (“John Wick”), Kelly AuCoin (“Complete Unknown”), Sasha Mitchell (“Tales of an Ancient Empire”) y Natalia Cigliuti (“Joe Dirt 2: Beautiful Loser”), entre otros.