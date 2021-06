Varela: ‘No hay un día que Panamá no me decepcioné’

La expresentadora de televisión Estefanía Varela explotó y dijo que está cansada y decepcionada del sistema de salud de Panamá.

Las declaraciones de la famosa se dan, luego de que ayer fue a ponerse la vacuna contra el COVID-19, y al llegar al lugar el personal de salud le dijo que no podían colocársela; debido a que aparecía en el sistema en el día seis de la cuarentena por el virus.

Al escuchar esto, Varela se enojó, pues hace algunos días salió de su cuarentena por COVID-19. La expresentadora contó que explicó a los presentes, con el certificado en mano, que había cumplido su cuarentena obligatoria, pero fue en vano, pues no tuvo un buen trato, que fue lo que más le molestó.

“Honestamente no hay un día que Panamá no me decepcioné. Estaba bien feliz porque me iba a vacunar, y cuando llegué sale en el sistema que tengo seis días con COVID-19. El Minsa que ya me dio mi certificado que hice mi cuarentena, el mismo Minsa que me dio la cita, es el mismo que me tiene en el sistema que estoy en cuarentena”, declaró en sus historias de Instagram.

Entre lágrimas manifestó: “Estoy harta de leer todos los días las noticias, me trataron horrible, me dijeron ‘solo puede recomendarle que vaya a su casa y haga cuarentena’, o sea que significa el certificado que tengo, que decepción con este sistema y con todo aquellos que apoyan este sistema”.

Después de gritar, llorar y desahogarse, la bloguera dijo que eso le pasaba por hacer las cosas de manera correctas.

“Uno paga por hacer las cosas, ahora no sé si me voy a poner la vacuna. Que frustrante de verdad… todo bien… este país está fuera de control”, expresó.

Horas después del incidente informó que el Minsa se contactó con ella, y que “todo va a estar bien”, que la van a vacunar. Destacó que al igual que ella, otras personas deben estar pasando por algo así.