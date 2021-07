Vega le desea lo mejor a ‘El Tachi’

El cantante panameño Michael Vega celebró la salida de Eustacio Fidel Guerra, conocido como “El Tachi”, y le aconsejó que aproveché la oportunidad y que se porte bien.

El artista le mandó los mejores deseos a “El Tachi”, quien fue beneficiado con la medida de libertad vigilada, tras pasar varios años en prisión por posesión ilícita de arma de fuego.

“Te deseo lo mejor @eltachi507 te va a ir bien. Bienvenido a libertad y PÓRTATE BIEN que lo que viene es suma”, expresó Michael en una publicación en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Vega, quien se encuentra en España, recordó los consejos que le dio el empresario Mayer Mizrachi, tras salir de prisión hace unos años.

“Bendiciones a todos los que han salido con ganas de comerse el mundo, no han perdido el tiempo y se han superado aprovechando la nueva oportunidad que da la vida. Me senté con @mayermm luego de 4 meses de salir, y me decía, toma las decisiones correctas y te va a ir bien, si tienes que irte HAZLO y así lo hice y hasta ahora me siento contento con todo lo que he logrado y callando bocas”, dijo el panameño junto a una imagen con el texto “Definitivamente la cárcel forja el carácter”.