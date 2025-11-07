Víctor Manuelle se distancia de la salsa por el estilo navideño

El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle presentó "La Parranda es Mía", un EP en el que se distancia del género que domina para entregarse a los estilos típicos navideños de Puerto Rico, como las trullas y las parrandas, y crear nuevos éxitos musicales de la época.

"'La Parranda es Mía' no tiene nada que ver con salsa. En mis otros dos discos de Navidad me enfocaba en hacer mi estilo. Esta vez quise hacer trulla, parranda, todo lo que tiene que ver con esta música típica de nosotros", explicó el cantante en entrevista con EFE en San Juan.

Según destacó "El Sonero de la Juventud", como se le conoce a Víctor Manuelle, en esta producción navideña -su tercera después de "Una Navidad a Mi Estilo" (2007) y "Memorias de Navidad" (2019)- los oyentes escucharán parrandas, trullas, aguinaldos, así como los ritmos autóctonos puertorriqueños de la bomba y la plena.

"Todos los temas son inéditos. No hay ningún tema reciclado", enfatizó Víctor Manuel Ruiz Velázquez, nombre de pila de este salsero de 57 años.