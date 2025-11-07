Show - 07/11/25 - 10:35 AM

Víctor Manuelle se distancia de la salsa por el estilo navideño

El salsero presentó su nuevo álbum navideño con un estilo típico de Puerto Rico.

 

El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle presentó "La Parranda es Mía", un EP en el que se distancia del género que domina para entregarse a los estilos típicos navideños de Puerto Rico, como las trullas y las parrandas, y crear nuevos éxitos musicales de la época.

"'La Parranda es Mía' no tiene nada que ver con salsa. En mis otros dos discos de Navidad me enfocaba en hacer mi estilo. Esta vez quise hacer trulla, parranda, todo lo que tiene que ver con esta música típica de nosotros", explicó el cantante en entrevista con EFE en San Juan.

Según destacó "El Sonero de la Juventud", como se le conoce a Víctor Manuelle, en esta producción navideña -su tercera después de "Una Navidad a Mi Estilo" (2007) y "Memorias de Navidad" (2019)- los oyentes escucharán parrandas, trullas, aguinaldos, así como los ritmos autóctonos puertorriqueños de la bomba y la plena.

"Todos los temas son inéditos. No hay ningún tema reciclado", enfatizó Víctor Manuel Ruiz Velázquez, nombre de pila de este salsero de 57 años.

Te puede interesar

Jacky recrear con IA una imagen de su madre fallecida y sus hijos

Jacky recrear con IA una imagen de su madre fallecida y sus hijos

 Noviembre 07, 2025
Víctor Manuelle se distancia de la salsa por el estilo navideño

Víctor Manuelle se distancia de la salsa por el estilo navideño

 Noviembre 07, 2025
Miss Chile desata polémica en Miss Universo por trend de inhalar cositas

Miss Chile desata polémica en Miss Universo por trend de inhalar cositas

 Noviembre 07, 2025
¿Volvieron? Circula video picante de JLo con Ben en Venecia

¿Volvieron? Circula video picante de JLo con Ben en Venecia

 Noviembre 07, 2025
Pide a Dios que abrace fuerte a la madre de Esteban De León

Pide a Dios que abrace fuerte a la madre de Esteban De León

 Noviembre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí