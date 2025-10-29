Vini Jr presenta oficialmente a su gyal, una modelo que tiene tres hijos

El futbolista Vinicius Jr. vuelve a ser noticia, esta vez por anunciar públicamente la relación que tiene con la modelo y presentadora brasileña, Virginia Fónseca. El jugador del Real Madrid ha hecho una publicación en Instagram en la que hace oficial este noviazgo.

La modelo aprovechó el Clásico para darse el salto a la capital de España y publicó fotografía durante el partido. Esto hizo que la gente empezase a sospechar acerca de que ambos se podrían haber reconciliado.

Cabe recordar que el jugador del Real Madrid reconoció una infidelidad y lo hizo público en dicha red social a través de una storie en dicha red social. De este modo, es lógico pensar que ambos se han rencociliado y han querido mostrarlo en sociedad.

Esta es la primera relación seria de Vinicius Junior, que estaría atravesando un fantástico momento personal y que, casualmente, coincide con una mejor versión en cuestiones deportivas.

Su nombre es conocido en Brasil, dado que ha sido una mujer a tener en cuenta. Empezó en la fama gracias a Youtube, dado que compartió contenido con el youtuber brasileño Pedro Rezende. A posteriori, ambos fueron pareja y aguantaron dos años.

En 2020 empezó una relación con el cantante brasileño Zé Felipe. Con él tuvo tres hijos: dos niñas y un varón. En mayo del 2025 anunció su separación y ahora, cinco meses después, ha hecho pública su relación con Vinicius Jr.

Ella es modelo, bailarina y también tiene su programa de televisión, llamado 'Sábado con Virginia'. Llama la atención que la presentación se hizo muy similar a lo que hizo Lamine Yamal con Nicki Nicole.