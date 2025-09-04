Show - 04/9/25 - 12:00 AM

Vladimir Atencio conmemora sus "Bodas de Plata" tras 25 años de carrera

Por: Redacción Crítica -

Vladimir Atencio conmemora sus "Bodas de Plata" después de 25 años de carrera musical. Con una trayectoria llena de éxitos y momentos emotivos, junto al conjunto "Manantial de Amor", ha conquistado el corazón de su público con su música auténtica y apasionada.

Vladimir se inspiró en la música de su padre y debutó como músico en La Raya de Calobre.

La música del desaparecido "Tigre de la Candelaria", Victorio Vergara, fue una gran influencia para Atencio.

La agrupación ha producido una gran cantidad de música a lo largo de los años.

El también conocido "Team C9" ha llevado su música a diferentes rincones del país, conectando con su público de manera auténtica.

"Son 25 años de música, pasión y dedicación. "Agradecemos a nuestro público por su apoyo incondicional y esperamos seguir haciendo música juntos por muchos años más", dijo.

La trayectoria de "Team C9" es un ejemplo de cómo la música puede unir a las personas y crear un legado duradero.

Con su pasión y dedicación, la agrupación sigue siendo una de las más queridas y respetadas en la escena musical.

