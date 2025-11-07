Show - 07/11/25 - 09:15 AM

¿Volvieron? Circula video picante de JLo con Ben en Venecia

Y recientemente circula otro video en los que se ve a ambos en Venecia, Italia, además, se besan y parecen estar viviendo otro romance.

 

Por: Redacción / Web -

El rumor de un posible regreso de Ben Affleck y Jennifer López, sigue en la palestra, todo luego que circularan varios videos de ambos en distintas partes.

El primer detalle es que supuestamente vieron a ambas figuras de Hollywood besándose el pasado 30 de abril en Beverly Hills, frente a la propiedad donde Ben Affleck y Jennifer López vivían durante su relación.

En semanas más recientes, el actor Ben Affleck fue visto recogiendo a una mujer con gran glamur en su automóvil, en Los Ángeles California, por lo que los paparazis y fans del actor especulan un posible regreso con su ex pareja Jennifer López, con quien comparte 3 hijos en común.

Pese a que en las fotografías no se puede notar de quien se trata, muchos rumorean que se trata de Jennifer López, con quién ya se le vio a principios de este 2025 besándose en Beverly Hills.

El pasado 30 de abril de 2025, Ben Affleck y Jennifer López fueron captados por las cámaras de los paparazis compartiendo un momento de amor, al encontrarlos besándose a las afueras de la casa donde ambos vivían mientras su historia de amor estaba en pie. Ésta casa ubicada en el lujoso Beverly Hills, está a la venta actualmente, pero sorprende que estuvieran en ese preciso lugar.

Y recientemente circula otro video en los que se ve a ambos en Venecia, Italia, además, se besan y parecen estar viviendo otro romance. 

