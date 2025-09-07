Show - 07/9/25 - 02:16 PM

Wendy y Jazmín celebran 6 años de evolución con amor

Hace un tiempo Wendy la felicitó y celebró que Jazmín cumplió los 37 años.

 

Por: Redacción / Web -

La trovadora Jazmín Muñoz y Wendy Jaramillo conocida como "La Metiche", han expresado su felicidad por sus 6 años de evolución juntas.

Para los que ya saben y los que no lo tenían en sus mentes, ambas son pareja desde hace un tiempo, están muy felices y enamoradas.

"Seis años de tu evolución", esto fue expresada por ambas, con fotos en las que se ve muy abrazadas.

Hace un tiempo Wendy la felicitó y celebró que  Jazmín cumplió los 37 años.  “Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Sigue siendo ese éxito hecho mujer. Te amamos, mi reina hermosa”.

 

Te puede interesar

Famoso 'tiktoker' hondureño cae en Panamá por violación en EEUU

Famoso 'tiktoker' hondureño cae en Panamá por violación en EEUU

 Septiembre 07, 2025
¿Las comprarías? Figuras del Yeyo causan sensación y ronchas

¿Las comprarías? Figuras del Yeyo causan sensación y ronchas

 Septiembre 07, 2025
Jazzy, la reportera panameña de famosos, estrena casa propia en NY

Jazzy, la reportera panameña de famosos, estrena casa propia en NY

 Septiembre 07, 2025
Wendy y Jazmín celebran 6 años de evolución con amor

Wendy y Jazmín celebran 6 años de evolución con amor

 Septiembre 07, 2025
Steven Joseph pasó su susto y terminó en urgencias

Steven Joseph pasó su susto y terminó en urgencias

 Septiembre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte

Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte