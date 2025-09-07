Wendy y Jazmín celebran 6 años de evolución con amor
La trovadora Jazmín Muñoz y Wendy Jaramillo conocida como "La Metiche", han expresado su felicidad por sus 6 años de evolución juntas.
Para los que ya saben y los que no lo tenían en sus mentes, ambas son pareja desde hace un tiempo, están muy felices y enamoradas.
"Seis años de tu evolución", esto fue expresada por ambas, con fotos en las que se ve muy abrazadas.
Hace un tiempo Wendy la felicitó y celebró que Jazmín cumplió los 37 años. “Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Sigue siendo ese éxito hecho mujer. Te amamos, mi reina hermosa”.