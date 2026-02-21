Willie González pide valorar en vida, tras la muerte de Willie Colón

El mundo de la salsa sigue de luto tras la partida de Willie Colón, y una de las reacciones que llamó la atención en redes fue la del reconocido intérprete puertorriqueño Willie González, quien compartió una reflexión sobre el valor de honrar en vida.

A través de su cuenta de Instagram, el salsero publicó un mensaje que dejó a sus seguidores reflexionando: “¿Por qué hay que partir para que nos amen? ¿Por qué hay que morir para que reconozcan nuestra grandeza?”, escribió, dejando en evidencia el dolor y la nostalgia que embarga al género tras la muerte de Willie Colón, uno de los íconos más influyentes de la salsa.

En su publicación, González invitó a la reflexión colectiva sobre cómo muchas veces los homenajes, flores y palabras hermosas llegan cuando ya es demasiado tarde. “Nos valoran… cuando ya no estamos. Aprendamos a celebrar en vida. A abrazar hoy. A reconocer hoy. A aplaudir hoy”, expresó el artista, acompañando el mensaje con un corazón verde, símbolo que —según detalló— representa vida, esperanza, crecimiento y renovación.

El intérprete también hizo énfasis en que el verdadero homenaje no se hace tras la partida, sino mientras las personas aún pueden sentirlo: “Valoremos mientras respiran. Amemos mientras laten. Honremos mientras están aquí. Porque el verdadero homenaje… se hace en vida”.

En medio del dolor por la pérdida de una leyenda, el mensaje de Willie González no solo rindió tributo, sino que dejó una enseñanza clara: el amor y el reconocimiento no deben esperar al adiós.