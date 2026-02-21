Legado inmortal: Carlos Vives y Grupo Niche rinden tributo a Willie Colón

El fallecimiento de Willie Colón, ocurrido este sábado en Nueva York a los 75 años, ha generado una ola de conmoción y respeto en la industria musical. Desde Colombia, epicentro de la salsa en la región, figuras de talla internacional como Carlos Vives y la emblemática orquesta Grupo Niche han expresado su pesar, reconociendo al neoyorquino como un pilar fundamental de nuestra identidad cultural.

Carlos Vives: Un adiós entre la tristeza y la gratitud

El cantautor samario Carlos Vives utilizó su cuenta de X para dedicar unas sentidas palabras a quien consideraba un mentor y leyenda. "Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va, pero que se queda en su música. Descansa en paz, querido Willie", manifestó el artista, evidenciando el impacto transgeneracional de la obra de Colón.

Grupo Niche: El homenaje a un "referente absoluto"

Por su parte, el Grupo Niche, baluarte de la música tropical colombiana, emitió un emotivo comunicado destacando la versatilidad de Colón como trombonista, compositor y productor.

"Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre", señaló la orquesta en sus plataformas digitales. Para los integrantes del Grupo Niche, el artista no solo deja una discografía impresionante, sino "la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave".

Una trayectoria marcada por el éxito

La partida de William Anthony Colón Román deja un vacío difícil de llenar. Nacido en el Bronx en 1950, Colón fue mucho más que un músico; fue un visionario que, a partir de 1967 con su álbum debut 'El Malo', junto a Héctor Lavoe, reescribió las reglas del juego bajo el sello Fania.

Su prolífica carrera dejó números que hablan por sí solos:

Más de 32 álbumes grabados.

grabados. 9 Discos de Oro .

. 5 Discos de Platino .

. Más de ocho millones de copias vendidas a nivel mundial.

Hoy, la música latina despide a uno de sus arquitectos más brillantes. Como bien sentenció el Grupo Niche en su mensaje de despedida: "Gracias por tanto, maestro. Tu música es eterna".