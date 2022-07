Ya no es ‘bichota’, ahora es hija de Dios

Liz Baila dejó claro que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, y acepta que antes era una bichota, pero ahora es una hija de Dios, que se preocupa por seguir su palabra y no por ver cuántos like tienen sus fotos como lo hacía antes.

“Ante quería tener muchos seguidores, muchas visualizaciones, siempre buscaba dar de que hablar, quería ver cuántos like tenían mis fotos, no pensaba en absoluto en lo que Dios quería y tenía planificado para mi vida, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros... pero el diablo te quiere distraída, te quiere en otras cosas que son vanas y efímeras...”, destacó la bailarina.

En el mensaje que dejó en su cuenta de Instagram, afirmó que hoy en día admiramos a mujeres que se visten y desvisten con quien quiera como quieren y dónde quieren, dejando de admirar a nuestras madres.

"Hemos dejado de admirar a mujeres como nuestras madres, que han sido de ejemplos para nosotras, que han luchado por años por sacar a nuestras familias adelante, por llevar esos matrimonios durante años, esos son los ejemplos que se han perdido en la sociedad, porque tenemos a artistas que dicen: 'haz lo que quieras, vive como quieras', pero eso no es el propósito de Dios en la vida de una mujer...", afirmó Liz, añadiendo que la felicidad y la vida eterna solo la puedes conseguir en Dios.

Aconsejó a las féminas ser mujer virtuosa, buscándole y siguiendo su diseño, porque mientras se busque el reino de dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura.

