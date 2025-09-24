¡Ya saben! Prohíben el uso de la música e imagen de Chamaco.

Familiares del cantante Chamaco informaron que todo lo que tenga que ver con la música, imagen o actividad, debe pasar por su consideración y prohíben el uso sin su permiso.

"Informamos a todos los artistas, productores, disqueras y público en general que cualquier asunto relacionado con su imagen, obras musicales, audiovisuales o material creativo deberá ser tratado exclusivamente a través de su representante legal", inician diciendo.

Recalcan que la encargada de dar el "go" en todo lo que implique proyectos será la hermana de Chamaco.

"Queda estrictamente prohibida la publicación, distribución o utilización de su material sin la debida autorización. El incumplimiento de esta disposición podrá dar lugar a acciones legales por violación de derechos de autor y conexos", puntualizaron.

El tema ha dado que hablar en redes, pues algunos cuestionan que no deberían hacer eso, sin embargo, fans del famoso aseguran que es necesario poner orden porque siempre hay juegavivos.