Show - 07/10/25 - 04:06 PM

Yamilka roba los corazones con su versión salsa de 'No la beses'

Por otro lado, la panameña también vienen con mucho trabajo a nivel internacional, pues entre sus planes de visitar próximamente Costa Rica, Perú y El Salvador, entre otros países donde su música ya suena con fuerza.

 

Por: Luis Trujillo / Redacción -

Yamilka Pitre, reconocida cantautora panameña, no se detiene al crear éxitos y ahora se abre paso en la escena musical internacional con su nuevo sencillo "No la beses", canción que ahora llega en versión salsa y que anteriormente fue interpretado por Alejandro Fernández y Yuridia.

Esta interpretación forma parte de su EP “Live Session”, grabado en Colombia bajo la producción del reconocido Diego Galé y el respaldo de la disquera panameña Zone Latin Records.

"En 'No la beses' canto con el alma, porque tengo mi historia, al igual que muchas personas que se identifican con su letra. Todos nos sentimos inolvidables", expresó Yamilka, quien asegura que la canción conecta con quienes han vivido amores inolvidables.

Para lograr obtener un proyecto llamativo  seleccionó cuidadosamente cinco “covers” icónicos, entre ellos "Este amor que hay que callar" interpetado en balada por Yolandita Monje, junto a dos temas inéditos: "Quedarme conmigo", de Grettel Garibaldi y Mélida Trujillo, y "Sabe a madrugada", composición original de la propia Yamilka.

Por otro lado, la panameña también vienen con mucho trabajo a nivel internacional, pues entre sus planes de visitar próximamente Costa Rica, Perú y El Salvador, entre otros países donde su música ya suena con fuerza. "Lo primordial aquí es no parar y aprovechar para hacer cosas diferentes. No es fácil, pero tampoco imposible; con disciplina se puede lograr mucho", recalcó Yamilka.

Ella no descarta futuras colaboraciones con talentos locales e internacionales, explorando también otros géneros como balada y urbano.

Te puede interesar

Yamilka roba los corazones con su versión salsa de 'No la beses'

Yamilka roba los corazones con su versión salsa de 'No la beses'

 Octubre 07, 2025
Farruko se fue y aseguró que Panamá le robó el corazón

Farruko se fue y aseguró que Panamá le robó el corazón

Octubre 07, 2025
¡JLo y Ben se reúnen otra vez! Hubo tensión y hasta reclamos

¡JLo y Ben se reúnen otra vez! Hubo tensión y hasta reclamos

 Octubre 07, 2025
Senniaf le llama la atención a Marlene por gesto de jalar cosas

Senniaf le llama la atención a Marlene por gesto de jalar cosas

 Octubre 07, 2025
Trump dice no conocer a Bad Bunny y lo llama un show ridículo

Trump dice no conocer a Bad Bunny y lo llama un show ridículo

 Octubre 07, 2025

Antes de culminar, Yamilka agradeció a las personas más importantes en su vida: su madre —"quien ha creído en mí desde el primer día"— y sus dos hijos, su mayor motivación. "Mis hijos ya están más grandes, entienden mi trabajo y me apoyan mucho. Están muy contentos con lo que hago", compartió entre risas la intérprete.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados