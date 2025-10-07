Yamilka roba los corazones con su versión salsa de 'No la beses'

Yamilka Pitre, reconocida cantautora panameña, no se detiene al crear éxitos y ahora se abre paso en la escena musical internacional con su nuevo sencillo "No la beses", canción que ahora llega en versión salsa y que anteriormente fue interpretado por Alejandro Fernández y Yuridia.

Esta interpretación forma parte de su EP “Live Session”, grabado en Colombia bajo la producción del reconocido Diego Galé y el respaldo de la disquera panameña Zone Latin Records.

"En 'No la beses' canto con el alma, porque tengo mi historia, al igual que muchas personas que se identifican con su letra. Todos nos sentimos inolvidables", expresó Yamilka, quien asegura que la canción conecta con quienes han vivido amores inolvidables.

Para lograr obtener un proyecto llamativo seleccionó cuidadosamente cinco “covers” icónicos, entre ellos "Este amor que hay que callar" interpetado en balada por Yolandita Monje, junto a dos temas inéditos: "Quedarme conmigo", de Grettel Garibaldi y Mélida Trujillo, y "Sabe a madrugada", composición original de la propia Yamilka.

Por otro lado, la panameña también vienen con mucho trabajo a nivel internacional, pues entre sus planes de visitar próximamente Costa Rica, Perú y El Salvador, entre otros países donde su música ya suena con fuerza. "Lo primordial aquí es no parar y aprovechar para hacer cosas diferentes. No es fácil, pero tampoco imposible; con disciplina se puede lograr mucho", recalcó Yamilka.

Ella no descarta futuras colaboraciones con talentos locales e internacionales, explorando también otros géneros como balada y urbano.

Antes de culminar, Yamilka agradeció a las personas más importantes en su vida: su madre —"quien ha creído en mí desde el primer día"— y sus dos hijos, su mayor motivación. "Mis hijos ya están más grandes, entienden mi trabajo y me apoyan mucho. Están muy contentos con lo que hago", compartió entre risas la intérprete.