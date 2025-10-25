Show - 25/10/25 - 07:52 AM

Yaneth Marín, abanderada en la Feria del Campesino

La creadora de contenido para adultos lució un vestido diseñado por ella misma.

 

La creadora de contenido para adultos Yaneth Marín fue abanderada en la Feria del Campesino, de la comunidad de Potrero en La Pintada, provincia de Coclé. 

Marín acompañó a la reina Joselyn Vergara y al rey Jhosimar Valencia durante la festividad, en la que destacó el orgullo por las raíces y tradiciones del campesino.

“Fue una experiencia hermosa, llena de cultura, música, sonrisas y el orgullo de nuestras raíces”, compartió Yaneth en sus redes sociales, donde agradeció el cariño de la comunidad.

La creadora también reveló que el vestido que lució fue diseñado por ella misma y confeccionado por un sastre local.

Te puede interesar

Yaneth Marín, abanderada en la Feria del Campesino

Yaneth Marín, abanderada en la Feria del Campesino

Octubre 25, 2025
Anyuri confirma su embarazo

Anyuri confirma su embarazo

Octubre 25, 2025
Fernando Barrera y Dilliamileth se casan por lo civil

Fernando Barrera y Dilliamileth se casan por lo civil

 Octubre 24, 2025
Bad Bunny, el más premiado en Latin Billboard

Bad Bunny, el más premiado en Latin Billboard

 Octubre 24, 2025
Imponen medida cautelar reporte periódico una vez al mes a Jean Modelo

Imponen medida cautelar reporte periódico una vez al mes a Jean Modelo

 Octubre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas