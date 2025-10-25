Yaneth Marín, abanderada en la Feria del Campesino

La creadora de contenido para adultos Yaneth Marín fue abanderada en la Feria del Campesino, de la comunidad de Potrero en La Pintada, provincia de Coclé.

Marín acompañó a la reina Joselyn Vergara y al rey Jhosimar Valencia durante la festividad, en la que destacó el orgullo por las raíces y tradiciones del campesino.

“Fue una experiencia hermosa, llena de cultura, música, sonrisas y el orgullo de nuestras raíces”, compartió Yaneth en sus redes sociales, donde agradeció el cariño de la comunidad.

La creadora también reveló que el vestido que lució fue diseñado por ella misma y confeccionado por un sastre local.