Yaneth Marín causa ronchas y divide a la gente por su vestuario

La empresaria Yaneth Marín fue la abanderada en el Festival del Sombrero Pinta'o puso a mujeres y hombres a comentar de todo por el llamativo vestuario que utilizó. 

Al parecer, a muchos les gustó lo que eligió, sin embargo, otro grupo dijo que era muy revelador para ser un evento típico y cultural.

"Tuve el honor de ser abanderada en el festival del Sombrero Pinta’o representando a la delegación de La Alcaldía de Penonomé, gracias por extenderme la invitación", dijo ella. 

Agrega: "El vestido fue diseñado por mi, quería que fuera algo elegante pero a la misma vez que me permitiera bailar y hondear mi bandera, estoy inmensamente feliz de haber sentido todo ese cariño que me dieron hoy, gracias por quererme de manera genuina, gracias por cada foto, gracias por cada palabra bonita, gracias por todas las bendiciones que me dieron el día de hoy, llegué a casa muy feliz de saber cuánto me quieren".

Yaneth Marín causa ronchas y divide a la gente por su vestuario

