Yaneth Marín rinde homenaje a la patria empollerada

La creadora de contenido para adultos, Yaneth Marín volvió a robar corazones (me gusta) en redes sociales al compartir unas fotografías vestida con el traje típico más representativo del país: la pollera panameña.

En su publicación, Marín expresó con orgullo el significado de portar esta joya de la tradición nacional, asegurando que “cada cinta, cada encaje y cada detalle reflejan la historia, el arte y la cultura viva de un pueblo alegre y trabajador que nunca olvida de dónde viene”.

Marín resaltó su texto dejando un mensaje claro: libertad de poder vestirse como desea y la emoción de llevar consigo el símbolo de la identidad panameña.

“La pollera no solo adorna el cuerpo, engrandece el alma panameña”, escribió, ganándose cientos de comentarios de admiración y orgullo nacional.

Empollerada, Yaneth Marín reafirma su amor por las tradiciones y su compromiso con mantener viva la esencia cultural que distingue a Panamá.