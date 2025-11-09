Show - 09/11/25 - 06:49 PM

Yaneth Marín rinde homenaje a la patria empollerada

La creadora de contenido asegura que es libre de vestirse como desea.

 

La creadora de contenido para adultos, Yaneth Marín volvió a robar corazones (me gusta) en redes sociales al compartir unas fotografías vestida con el traje típico más representativo del país: la pollera panameña.

En su publicación, Marín expresó con orgullo el significado de portar esta joya de la tradición nacional, asegurando que “cada cinta, cada encaje y cada detalle reflejan la historia, el arte y la cultura viva de un pueblo alegre y trabajador que nunca olvida de dónde viene”.

Marín resaltó su texto dejando un mensaje claro: libertad de poder vestirse como desea y la emoción de llevar consigo el símbolo de la identidad panameña. 

“La pollera no solo adorna el cuerpo, engrandece el alma panameña”, escribió, ganándose cientos de comentarios de admiración y orgullo nacional.

Empollerada, Yaneth Marín reafirma su amor por las tradiciones y su compromiso con mantener viva la esencia cultural que distingue a Panamá.

Te puede interesar

Yaneth Marín rinde homenaje a la patria empollerada

Yaneth Marín rinde homenaje a la patria empollerada

 Noviembre 09, 2025
El 'Mono Mexa' se tatúa a Danger Man y Japanese

El 'Mono Mexa' se tatúa a Danger Man y Japanese

 Noviembre 09, 2025
Árbol patriótico de Delyanne rinde tributo a Colón

Árbol patriótico de Delyanne rinde tributo a Colón

Noviembre 09, 2025
Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones a los Grammy

Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones a los Grammy

 Noviembre 08, 2025
Ángela Aguilar y Nodal se casarán por la iglesia en mayo

Ángela Aguilar y Nodal se casarán por la iglesia en mayo

 Noviembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí