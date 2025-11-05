Yaneth subastó polémico vestido y regaló canastas en su comunidad

La empresaria e influencer de OnlyFans, Yaneth Marín, subastó el polémico vestido que utilizó en el Festival del Sombrero Pinta'o.

Su atuendo generó mucho en redes por críticas de mujeres que no toleraron que ella se vistiera así.

Debido a toda la bulla, ella decidió subastarlo sin lavarlo y le ofrecieron más de $500 dólares. Con el dinero obtenido compró canastas de comida y lo repartió con su comunidad de El Copé en Coclé.

"Gracias a el vestido pudimos sacar sonrisas, estoy tan feliz de haber compartido este momento, yo solo soy una chica que ama compartir de lo poco que tiene, yo sé que no soy un ejemplo para la sociedad pero la pregunta es? Quién si lo es? Gracias a quienes me apoyan y a quienes no también, porque gracias a todos los que me criticaron se pudo subastar el vestido ya que los que lo criticaron fueron quienes lo pusieron famoso, llámenlo como quieran pero siempre habrá un propósito detrás de cada cosa que yo haga", dijo.

Agrega: "No todas las personas aparecieron en el video por respeto a su privacidad; pero lo más importante para mí es llevarme la sonrisa de cada uno, no se imaginan lo feliz que me hacen, gracias por cada palabra bonita, gracias por cada bendición, ustedes hicieron hoy uno de los días más felices de mi vida, gracias por eso".

Muchos la han felicitado por compartir sus riquezas con las personas de su región.