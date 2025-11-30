Yankee demanda a Raphy y a su ex por presunto desvío millonario de regalías

Los abogados de Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como el cantante urbano Daddy Yankee, presentaron una demanda en el Tribunal Federal en San Juan, Puerto Rico, en la que sostienen que el productor Rafael “Raphy” Pina Nieves, la exesposa del artista, Mireddys González Castellanos, el abogado Edwin Prado Galarza, Andrés Coll Fernández y otras seis empresas, lo estafaron.

El cantante solicita una indemnización de $3 millones y un juicio por jurado bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Ley RICO).

La denuncia señala a Pina Nieves como el presunto arquitecto de un esquema que corrió desde el 2004 hasta febrero de 2025 mediante el cual, con la ayuda de terceros como González Castellanos, se insertó en documentación oficial de autoría en múltiples canciones de Ayala Rodríguez con el propósito de desviar y recibir regalías y para tener derechos de autor y/o de publicación.

“Utilizando sus autoproclamados roles como manejador, representante y director de sello artístico (en referencia a Pina Nieves), ejerció control de las finanzas de artistas y utilizó tácticas de intimidación y manipulación emocional para forzar la lealtad y silenciar la disidencia”, enfatizaron sus abogados.

Las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc. reclaman $12 millones contra Mireddys y su hermana Ayeicha González.

“(En referencia a Pina Nieves) Él coordinó con otros para falsificar documentos que detallan los porcientos de propiedad de colaboradores (split sheets), radicó documentos de autoría fraudulentos y desvió regalías mediante entidades afiliadas. Las acciones de Pina Nieves fueron deliberadas para garantizar su permanencia como el principal beneficiario de las finanzas del esquema”, añadieron.

La demanda sostiene que los demandados cometieron fraude electrónico, interfirieron con el comercio interestatal mediante extorsión, y que cometieron actos de extorsión.

“En específico, los demandados fueron tras canciones de la autoría de Daddy Yankee y de otros coautores manejados por la empresa Los Cangris, Inc. Aunque los demandantes reconocen que algunas canciones no incluídas en esta demanda sí están bajo acuerdos legítimos que otorgan a Pina Nieves un porciento de regalías y cuotas de publicación, Pina Nieves nunca tuvo autorización sobre las canciones incluidas en esta demanda”, añadieron.

Además, en el documento, los abogados señalaron 15 canciones de Daddy Yankee en las que Pina Nieves, supuestamente, se insertó como autor y/o coautor, al igual que otras 36 canciones de otros artistas/compositores.