Zion hospitalizado, no se revela lo que pasó y piden orar por él

El cantante de música urbana Zion se mantiene hospitalizado tras sufrir un accidente, sin embargo, se desconoce en qué país se encuentra y lo que realmente le ocurrió.

Fuentes cercanas al artista dejaron claro que todos están enfocados en su pronta mejoría, por lo cual pidieron a sus seguidores que lo incluyan en sus oraciones para que salga de esta situación cuanto antes.

“Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación. Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento”, revela el escrito compartido.

Para evitar la especulación sobre el caso del cantante, aprovecharon para agregar que cualquier avance que se registre tras el accidente que sufrió será dado a conocer a través de esta misma vía para evitar que se generen confusiones o malos entendidos sobre la salud del intérprete del género urbano, de quien al momento se desconoce la gravedad del asunto: “Las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales”.