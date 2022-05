¡2 DESAPARECIDOS MÁS! Fueron a realizar acarreo y no regresaron

Rafael Guillermo Martez, de 64 años y Rolando Hernández, de 52, se encuentran desaparecidos desde el pasado lunes 9 de mayo, cuando iban a realizar un acarreo hacia el área de Chilibre.

Ambos se dirigían al lugar en un auto, tipo pick up, doble cabina, de color dorada, con placa AH4052.

Una persona, por ahora desconocida, los contactó a través de una plataforma digital, el domingo en horas de la noche. Ambos salieron a realizar el trabajo y el último contacto con familiares fue a eso de la 1:30 de la tarde del lunes.

Familiares aseguran que mantuvieron dos contactos con los desaparecidos, la última comunicación con uno de ellos, fue a eso de las 7:00 de la noche.

En un mensaje a través de WhatsApp se le informaba a uno de los familiares, que ambos se encontraban bien, que no se preocuparan y que tardaría en llegar.

"Estamos seguros de que no era mi hermano, el mensaje que nos enviaron por WhatsApp, tenía muchas faltas ortográficas. El no escribió ese mensaje", dijo uno de los familiares, contactados por Crítica.

Se pide a la ciudadanía en general la colaboración para dar con el paradero de los desaparecidos, dando información a los teléfonos 6448-0196 y al 63632279

No es la primera vez que desaparecen conductores que se dedican al acarreo.

3 casos, 1 lugar: Chilibre.

Hay dos casos que han conmocionado a la población y es que desde hace más de un año se mantiene desaparecido Jafet Omar Tejada Manzané, de 35 años, a quien desde el mediodía del sábado, 20 de julio de 2019, familiares no lo vieron más después de haber salido a realizar un acarreo, en La Cabima, Chilibre.

Otro hecho fue la desaparición de Javier Cedeño, quien salió de La Chorrera, el 29 de enero de este año, para hacer un acarreo hacia Calzada Larga de Chilibre, en Panamá Norte.

De este caso se conoce que el pick-up que conducía Javier pasó por una de las garitas de peaje del Corredor Norte, además que se retiró dinero de un cajero automático.

Los tres casos tienen como punto en común el área de Chilibre y el tipo de auto: pick up, doble cabina.

Hasta febrero de este año, se habían presentdo 30 denuncias de robo de autos y privación de libertad de personas que se dedican a realizar acarreos.



El modus operandi

De acuerdo a la modalidad utilizada por estos delincuentes, es buscar en las redes sociales anuncios de acarreo con el tipo de vehículo que requieren, los citan y una vez lleguen al lugar los amenazan con arma de fuego, los privan de libertad y despojan del auto que en su mayoría son pick up.

Las autoridades han emitido recomendaciones a las personas en ser selectivos a la hora de ofrecer el servicio, obtener mayor información de quiénes solicitan este servicio, limitar sectores y horario que se ofrece, y sobre todo informar a una persona externa de confianza a dónde usted va a brindar dicho servicio y desde qué medio se hizo el contacto.

