Hallan cuerpo flotando en Diablo; se desconoce qué pasó

Un cuerpo humanos flotando fue encontrado anoche a orillas de un estero en el sector Los Bunker de Diablo, distrito de Panamá

La situación fue reportada al personal quien coordinó con la Fiscalía 3ra Subregional que se presentaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

A eso de las 9:40 p.m. se informó que el occiso será sometido a una necropsia para determinar la causa de su muerte.

El área fue custodiada mientras avanzan las investigaciones.