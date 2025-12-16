Sucesos - 16/12/25 - 08:45 AM

Hallan cuerpo flotando en Diablo; se desconoce qué pasó

Se desconoce la identidad de la víctima. Se espera que se realice el examen de necropsia para conocer la causa de la muerte

 

Por: Redacción / Crítica -

Un cuerpo humanos flotando fue encontrado anoche a orillas de un estero en el sector Los Bunker de Diablo, distrito de Panamá 

La situación fue reportada al personal quien coordinó con la Fiscalía 3ra Subregional que se presentaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

A eso de las 9:40 p.m. se informó que el occiso será sometido a una necropsia para determinar la causa de su muerte. 

El área fue custodiada mientras avanzan las investigaciones.

 

