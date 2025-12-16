Sucesos - 16/12/25 - 09:49 AM

Encuentran hombre con la cabeza bajo el agua en quebrada de Pedregal

Al momento del hallazgo, el un hombre boca abajo, con la cabeza sumergida en el agua y sin signos vitales.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un hombre de 81 años fue hallado muerto en una quebrada de Pedregal por lo que la Fiscalía abrió una investiga sobre las causas.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en una quebrada.

Al lugar acudieron unidades de la Policia quienes confirmaron que se trataba de un hombre boca abajo, con la cabeza sumergida en el agua y sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Moreno Rodríguez, de 81 años.

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio coordinó el levantamiento del cuerpo. 

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de la muerte y recaban información entre vecinos y familiares.

