Sucesos - 16/12/25 - 09:55 AM

Encuentran cadáver de hombre ejecutado a orillas de la autopista Panamá-Colón

El hallazgo se dio en el kilómetro 52 de esta vía rápida, que pertenece al corregimiento de Cativá.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- El cuerpo de un hombre fue encontrado la mañana de este martes a orillas de la autopista Panamá-Colón, en un hecho que alertó a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

El hallazgo se dio en el kilómetro 52 de esta vía rápida, que pertenece al corregimiento de Cativá, a la altura de un área conocida como La Granja y La Represa. El cuerpo yacía en una cuneta y no presentaba signos vitales.

De forma extraoficial se conoció que la víctima presentaba signos de heridas con arma de fuego, por lo que se presume que su muerte fue una ejecución. La víctima vestía un suéter de los Yankees de Nueva York y jeans azul oscuro.

El área fue acordonada para preservar la escena del crimen por funcionarios del Ministerio Público y agentes policiales de la región, dando inicio al proceso de investigación judicial del caso.

 

