Cuatro aprehendidos por peculado y falsificación

Panamá- Dos funcionarios, un exfuncionario y un particular fueron aprehendidos este jueves, luego de que se les vinculó con varios delitos, entre los que figuran peculado y falsificación de documentos.

Entre los retenidos figuran el actual representante y el tesorero del distrito de Ñurún, a quienes se les vincula con la presunta comisión de un delito contra la administración pública en su modalidad de peculado, relacionado con fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización. Ambos fueron aprehendidos en el distrito de la comarca en donde ejercían funciones.

Por otra parte, mediante la Operación Integral, también se logró la captura, en Pacora (Panamá Este), de un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el cual, mientras laboraba para la entidad, ejercía la función de conductor. El sospechoso supuestamente aprovechaba la posición que ejercía para falsificar facturas a nombre de la entidad y sustraer materiales de construcción que luego sacaba en el mismo camión que conducía. Por esta razón es investigado por los delitos de peculado y falsificación de documentos.

En tanto, el representante legal de una empresa dedicada a obras y construcciones fue retenido en Santiago (Veraguas), ya que se le vincula con un delito contra la administración pública en su modalidad de peculado, relacionado al caso del Programa de Sanidad Básica.

Las acciones, adelantadas por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, se realizaron con resultados positivos en la comarca Ngäbe-Buglé, así como en las provincias de Veraguas y Panamá. Además, en Los Santos también se llevaron a cabo allanamientos para la incautación de indicios.

Tras la conclusión de la Operación Integral, todos los aprehendidos e indicios recabados en las diligencias de allanamientos y registros quedaron a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción para el inicio de la judicialización de estos tres casos.



