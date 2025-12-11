Videos captan ola de violencia en San Carlos y Colón

Panamá- Un local de venta de pollo asado, ubicado en El Arenal, en el distrito de San Carlos (Panamá Oeste), y un minisúper en Quebrada Ancha, Salamanca (Colón), fueron asaltados por varios sujetos, arma de fuego en mano, en dos hechos delictivos que fueron captados en video.

El caso registrado en San Carlos involucró a cinco sujetos, dos de ellos con arma de fuego en mano, que sometieron a los dos dependientes que se encontraban dentro del local de Asados Victoria. Los delincuentes, con el rostro cubierto, algunos vistiendo abrigos con capucha para no ser identificados, entraron al local aprovechando que no había clientes. Uno de ellos fue directo a la caja registradora y se llevó el dinero de las ventas del día, mientras los otros revisaban el local buscando otros artículos de valor. Al parecer, uno de ellos estaba sediento, porque aprovechó para llevarse una gaseosa de una de las neveras.

Afortunadamente, los dos jóvenes que atienden en el local se mantuvieron quietos y dejaron que los asaltantes se llevaran lo que quisieran, lo que evitó que salieran heridos. Después, los ladrones salieron tranquilamente del local y escaparon de la escena sin ser aprehendidos.

Por otro lado, en Colón, las cámaras de un sistema de videovigilancia captaron el momento en que dos sujetos, también con los rostros cubiertos y con capucha, ingresaron rápidamente a un minisúper sin importarles que dentro había una mujer con dos niñas, otros dos menores de edad, la dependienta y el dueño del local.

Con las armas que llevaban en las manos, ambos delincuentes actuaron con precisión: uno encañonó a la cajera, mientras el otro se aseguraba de que el resto de los presentes no hiciera nada heroico.

Incluso a la mujer con las niñas la mandaron a sentarse en el suelo. La joven, asustada, abrazó a las dos niñas, mientras uno de los delincuentes vaciaba la caja registradora. Al conseguir lo que querían, los delincuentes salieron del minisúper corriendo con rumbo desconocido, sin ser aprehendidos.