Abogada enfrenta juicio por doble crimen en San Antonio

El tribunal de juicio oral del Sistema Penal Acusatorio verificará hoy, martes, la audiencia contra la abogada Zoraida Mircala Saucedo por los homicidios del canadiense Miomir Kotlica y del panameño Miguel Arnulfo Páez, ocurridos el 27 de octubre de 2017, en San Antonio, San Miguelito.

La audiencia anterior tuvo que ser reprogramada para hoy porque la imputada, presentó problemas de salud, por lo que la defensa consideró que aún no se encuentra estable y no cuenta con la capacidad. Su abogado también solicitó una evaluación psiquiátrica.

La defensa está a cargo de José A. Moncada Gonzalo.

