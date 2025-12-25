Sucesos - 25/12/25 - 11:17 AM

¡Navidad a balazos! Niño de 10 años recibe rozón de bala en la cabeza

El caso se reportó pasadas las 12:00 de la medianoche, cuando el niño fue ingresado de urgencia a la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

La madrugada de este 25 de diciembre, lo que debía ser una noche de celebración terminó en angustia en las afueras de la ciudad de Colón, cuando un menor de apenas 10 años resultó herido por un rozón de bala en la cabeza en medio de una fiesta navideña.

El caso se reportó pasadas las 12:00 de la medianoche, cuando el niño fue ingresado de urgencia a la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, ubicada en el corregimiento de Sabanitas

El menor presentaba una herida provocada por arma de fuego, lo que encendió de inmediato las alertas del personal médico y de las autoridades.

Según los primeros informes, el niño reside en la comunidad de San Isidro, en el corregimiento de Puerto Pilón

Las investigaciones preliminares apuntan a que, en medio de la euforia por la llegada de la Navidad, varios sujetos sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar al aire, una práctica peligrosa que una vez más deja consecuencias graves.

Uno de esos disparos alcanzó al menor, quien fue auxiliado rápidamente por familiares y vecinos para luego ser trasladado al centro médico, donde recibió atención oportuna. 

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables de este hecho violento que manchó la Navidad y puso en riesgo una vida inocente.

