Abogada: Justicia agridulce en el caso de femicidio de Paola Chávez

Hoy se hizo justicia, aunque con sabor agridulce. Elvis Javier Quiel, asesino de Paola Chávez recibió 37 años de prisión, una condena que da un respiro a su familia. Pero la ausencia de Paola sigue doliendo y nada puede devolverla.



Paola fue víctima de un sistema que no le brindó protección. Era una mujer que luchaba por liberarse de la violencia física y verbal que sufría desde hacía años a manos de su pareja, en la casa que compartían en Alto de Las Praderas, La Chorrera.

La abogada Suky Yard considera que en este caso,: el Ministerio Público logró un castigo importante, uno de los más fuertes que se recuerdan en casos así. Al menos, eso da un poco de alivio.



Agregó que "Y aunque Yo NO AMO los acuerdos de pena, todo lo contrario, debo reconocer que por lo menos en este caso eL Ministerio Público, logró uno de los acuerdos más altos, que me ha tocado presenciar!!



Lo triste es que Paola pidió ayuda y nadie hizo caso. Tal vez hoy seguiría viva si quienes tenían el deber de protegerla hubieran actuado a tiempo. Y la lucha contra los funcionarios que fallaron no termina aquí.



Yard afirmó que "Vamos paso a paso, y aún esta historia en contra de esos funcionarios inoperantes y cómplices no termina!!



Ahora la otra gran herida: los hijos de Paola. Ella los mantenía, los cuidaba… "ahora que ya no está quien ayuda a la madre de ella a sacar adelante a esos niños? NADIE, porque una vez más el estado panameño mira hacia un lado.



El Estado panameño mira hacia otro lado. MIDES, despacho de la Primera Dama, ley 285… nada se mueve. Los niños siguen solos, dijo la abogada

Hoy la justicia golpea al asesino, pero la sociedad todavía le debe a los hijos de Paola y a todas las víctimas que el sistema abandona.