Sucesos - 05/12/25 - 05:41 PM

Explosión de llanta desata triple colisión en Santa Clara

Por: Redacción Web -

Panamá- Los pasajeros de un autobús de la ruta Chitré-Panamá pasaron un susto de vida cuando el vehículo se vio involucrado en una triple colisión ocurrida la tarde de este viernes en la vía Interamericana, a la altura de Santa Clara, distrito de Antón, Coclé.

Datos preliminares indican que, aparentemente, al colectivo se le explotó una llanta, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control, invadiera el carril contrario e impactara de frente contra una pick up de color gris; también colisionó con otro vehículo que se dirigía al interior del país.

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos y paramédicos del Ministerio de Salud (Minsa) para auxiliar a los heridos, muchos de los cuales abandonaron la escena por sus propios medios. Tanto el secretario del autobús como el conductor de la pick up tuvieron que ser trasladados en condición estable al hospital Aquilino Tejeira en Penonomé, pese a haber resultado con lesiones de consideración.

En total, entre los tres vehículos involucrados en esta colisión, un total 46 personas resultaron afectadas.


 

 

