Senafront herido con esquirlas de vidrio tras ataque a tiros en Colón

Panamá- Un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) terminó con esquirlas de vidrio en la cabeza a últimas horas de la tarde de este viernes, luego de que el vehículo que conducía fuera atacado a tiros por un pistolero en las afueras de la ciudad de Colón.

El hecho se dio sobre el puente que divide los corregimientos de Sabanitas y Puerto Pilón.

Dos balas impactaron cerca de la ventana del conductor y en una de las llantas delanteras del vehículo.

Tras el ataque, el herido fue trasladado a la sala de urgencias de la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, ubicada en el corregimiento de Sabanitas, para ser atendido por los galenos de turno.

Al área donde ocurrió el hecho de violencia llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes también se presentaron a la policlínica para recabar mayor información del suceso.

Se iniciaron operativos de búsqueda en todo el perímetro para tratar de dar con el pistolero.



