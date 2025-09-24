Activan Alerta Amber por la desaparición de niña de 5 años

Panamá- El Ministerio Público activó este miércoles una Alerta Amber por la desaparición de la niña Adalyn Sophia Walton, de 5 años.

La menor fue vista por última vez el pasado 11 de septiembre, alrededor de las 11:00 de la mañana, en el residencial Playa Dorada, ubicado en Vacamonte, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Fue después de 12 días desde que la menor fue vista por última vez por sus familiares que estos interpusieron la denuncia ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, por lo cual el boletín fue emitido este miércoles.

La pequeña es de contextura delgada, mide 1.09 metros de altura, tiene ojos de color café, piel clara y cabello castaño liso.

Si usted tiene información que permita ubicar a la menor, puede notificarlo de forma confidencial al número 104 de la Policía Nacional o a través de las redes sociales @AlertaAmberPma.



