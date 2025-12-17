Sucesos - 17/12/25 - 06:54 PM

Adolescente baleado en la cabeza en Colón pierde la batalla contra la muerte

El joven de 16 años se encontraba en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde no pudo ganarle la batalla a la muerte.

 

Por: Redacción Crítica -

Un adolescente de solo 16 años, que recibió un balazo en la cabeza mientras se encontraba en la comunidad de Alto de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón, falleció a últimas horas de la tarde de este miércoles.

El menor al momento de su fallecimiento se encontraba en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero recibiendo atención médica inmediata.

LEA TAMBIÉN: Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana

La información sobre su fallecimiento fue dada a conocer por algunos familiares de este joven.

El incidente violento a primera horas de la mañana en el que en los predios de la Torre L-121 de esta populosa comunidad.

Las autoridades han iniciado las investigaciones del caso para conocer cómo ocurrió este lamentable hecho en el que el adolescente perdió la vida.

Te puede interesar

Adolescente baleado en la cabeza en Colón pierde la batalla contra la muerte

Adolescente baleado en la cabeza en Colón pierde la batalla contra la muerte

 Diciembre 17, 2025
Adolescente en estado delicado tras balazo en la cabeza en Colón

Adolescente en estado delicado tras balazo en la cabeza en Colón

 Diciembre 17, 2025
Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana

Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana

 Diciembre 17, 2025
Patrulla se vuelca en La Fula durante persecución

Patrulla se vuelca en La Fula durante persecución

 Diciembre 17, 2025
Operativo frustra hurto de embarcación valuada en 40 mil dólares

Operativo frustra hurto de embarcación valuada en 40 mil dólares

 Diciembre 17, 2025

En lo que va del año 2025 unas 105 personas han perdido la vida por causa de la violencia que azota a la provincia de Colón.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí