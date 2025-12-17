Adolescente baleado en la cabeza en Colón pierde la batalla contra la muerte

Un adolescente de solo 16 años, que recibió un balazo en la cabeza mientras se encontraba en la comunidad de Alto de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón, falleció a últimas horas de la tarde de este miércoles.

El menor al momento de su fallecimiento se encontraba en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero recibiendo atención médica inmediata.

La información sobre su fallecimiento fue dada a conocer por algunos familiares de este joven.

El incidente violento a primera horas de la mañana en el que en los predios de la Torre L-121 de esta populosa comunidad.

Las autoridades han iniciado las investigaciones del caso para conocer cómo ocurrió este lamentable hecho en el que el adolescente perdió la vida.

En lo que va del año 2025 unas 105 personas han perdido la vida por causa de la violencia que azota a la provincia de Colón.