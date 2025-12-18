¿Le dio frulo? Se entrega cuarto implicado en doble crimen de un policía y un civil

Se entregó el cuarto implicado en el doble homicidio del capitán post mortem José Izasa (48 años) y de Ángel David Rodríguez (25 años), hecho ocurrido el pasado 12 de diciembre frente a la estación policial de El Chungal y afuera de la escuela María La Torre, en Calzada Larga (Caimitillo).

El joven (23 años) se presentó voluntariamente a la sede de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, ubicada en el corregimiento de Ancón, para que se judicialice el caso en su contra.

El sospechoso, supuestamente guardó el arma homicida y prestó su casa para albergar a Eduardo Sánchez alias ‘Gordo’ (conductor de la motocicleta) y el menor (tirador).

El martes, un juez de Menores le formuló cargo por homicidio doloso a un adolescente de 14 años, presunto tirador en este doble asesinato. Ese mismo día, un juez de garantía le imputó cargos por homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir al segundo adulto involucrado, el cual fue retenido cuando se presentó a una audiencia por una solicitud que hizo su abogado para que se le aplicara una medida distinta a la privación de la libertad.

Este adulto, identificado como Félix Antonio Montero Chávez, alias ‘Niño’, figura como la mente maestra que planeo el asesinato de Rodríguez desde la cárcel, contrató a los sicarios, planeó las rutas de acceso y escape, se encargó de pagarles a ‘Gordo’ y al menor de edad que ejecutó el doble crimen.

Por este caso ‘´Gordo’fue imputado el domingo por homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir y se le ordenó la detención provisional al igual que a ‘Niño’, mientras que el menor fue beneficiado con reporte periódico.