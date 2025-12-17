Sucesos - 17/12/25 - 04:04 PM

Adolescente en estado delicado tras balazo en la cabeza en Colón

El incidente violento se dio en los predios de la Torre L-121 de esta populosa comunidad.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- En estado delicado se encuentra un adolescente de solo 16 años, después de recibir un balazo en la cabeza mientras se encontraba en la comunidad de Alto de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

El informe inicial del caso señala que el incidente violento se dio en los predios de la Torre L-121 de esta populosa comunidad.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para que recibiera atención médica inmediata, donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos para ser atendido.

Las autoridades han iniciado las investigaciones del caso para conocer cómo ocurrió este lamentable hecho en el que el adolescente resulta herido.

Al lugar también se apersonaron agentes de la Policía Nacional para investigar este hecho de sangre.

 

Te puede interesar

Adolescente en estado delicado tras balazo en la cabeza en Colón

Adolescente en estado delicado tras balazo en la cabeza en Colón

 Diciembre 17, 2025
Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana

Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana

 Diciembre 17, 2025
Patrulla se vuelca en La Fula durante persecución

Patrulla se vuelca en La Fula durante persecución

 Diciembre 17, 2025
Operativo frustra hurto de embarcación valuada en 40 mil dólares

Operativo frustra hurto de embarcación valuada en 40 mil dólares

 Diciembre 17, 2025
Despiden con honores a sargento del Senafront, víctima de atropello

Despiden con honores a sargento del Senafront, víctima de atropello

 Diciembre 17, 2025

 

 


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí