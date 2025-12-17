Adolescente en estado delicado tras balazo en la cabeza en Colón

Panamá- En estado delicado se encuentra un adolescente de solo 16 años, después de recibir un balazo en la cabeza mientras se encontraba en la comunidad de Alto de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

El informe inicial del caso señala que el incidente violento se dio en los predios de la Torre L-121 de esta populosa comunidad.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para que recibiera atención médica inmediata, donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos para ser atendido.

Las autoridades han iniciado las investigaciones del caso para conocer cómo ocurrió este lamentable hecho en el que el adolescente resulta herido.

Al lugar también se apersonaron agentes de la Policía Nacional para investigar este hecho de sangre.



