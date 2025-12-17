Sucesos - 17/12/25 - 03:31 PM

Patrulla se vuelca en La Fula durante persecución

Las unidades policiales perseguían a presuntos miembros de un grupo delincuencial por la vereda-calle conocida como 'La Fula', cuando la unidad vehicular oficial terminó de medio lado.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un operativo policial se vio interrumpido este miércoles por un accidente de tránsito tipo vuelco, en el que se vio involucrada una patrulla en la comunidad de Santa Marta, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Según se informó, las unidades policiales perseguían a presuntos miembros de un grupo delincuencial por la vereda-calle conocida como 'La Fula', cuando la unidad vehicular oficial terminó de medio lado, a centímetros de un pequeño barranco.

Al parecer, los uniformados que iban dentro no resultaron lesionados, pero ya no pudieron continuar con la persecución.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de San Miguelito se presentaron en la escena para coordinar las labores de remoción del vehículo a fin de evitar que se precipite sobre una vivienda que se ubica al final del barranco.

Te puede interesar

Patrulla se vuelca en La Fula durante persecución

Patrulla se vuelca en La Fula durante persecución

 Diciembre 17, 2025
Operativo frustra hurto de embarcación valuada en 40 mil dólares

Operativo frustra hurto de embarcación valuada en 40 mil dólares

 Diciembre 17, 2025
Despiden con honores a sargento del Senafront, víctima de atropello

Despiden con honores a sargento del Senafront, víctima de atropello

 Diciembre 17, 2025
Cae Heath en Colón: Noveno capturado de los 33 Más Buscados por homicidio

Cae Heath en Colón: Noveno capturado de los 33 Más Buscados por homicidio

 Diciembre 17, 2025
Lo agarran dormido: Capturan 'Más Buscados' por homicidio en Las Garzas

Lo agarran dormido: Capturan 'Más Buscados' por homicidio en Las Garzas

 Diciembre 17, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí