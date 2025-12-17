Patrulla se vuelca en La Fula durante persecución

Panamá- Un operativo policial se vio interrumpido este miércoles por un accidente de tránsito tipo vuelco, en el que se vio involucrada una patrulla en la comunidad de Santa Marta, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Según se informó, las unidades policiales perseguían a presuntos miembros de un grupo delincuencial por la vereda-calle conocida como 'La Fula', cuando la unidad vehicular oficial terminó de medio lado, a centímetros de un pequeño barranco.

Al parecer, los uniformados que iban dentro no resultaron lesionados, pero ya no pudieron continuar con la persecución.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de San Miguelito se presentaron en la escena para coordinar las labores de remoción del vehículo a fin de evitar que se precipite sobre una vivienda que se ubica al final del barranco.