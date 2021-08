Adolescente saliÃ³ a comprar un hielo y desapareciÃ³ en ArraijÃ¡n; temen secuestro

Adolescente salió a comprar un hielo y desapareció en Arraiján; temen secuestro

El domingo, como Lía no regresaba, luego de que pasaron unos 40 minutos, sus hermanos fueron hasta la tienda a ver si la veían, pero no la encontraron y "hasta ahora no hay rastros de ella", sustentó el señor González.

En la imagen Lía Michell González Rodríguez.

Villas de Alameda Por: Redacción / Web - Viernes 20 de agosto de 2021 06:00 PM