Héctor Brands queda preso: juez ve riesgo de fuga y un dinero que no cuadra

Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes, entró al Sistema Penal Acusatorio agachado, con los ojos húmedos, la misma ropa tipo pijama con la que fue detenido un día antes. La calle lo vio distinto. Ya no era funcionario, ya no era figura… era imputado.

Una jueza de garantías ordenó su detención provisional, señalando que existía riesgo de fuga, sustentado en el intento de Brands de viajar a Estados Unidos aun sabiendo que tenía una investigación abierta. Ahí fue donde el ambiente cambió: la palabra fuga resonó fuerte en la sala, como un golpe seco.

Se legaliza la aprehensión

La jueza ratificó que la aprehensión en Clayton bajo la Operación Bávaros fue legal, dejando amarrado el proceso y habilitando a la Fiscalía para avanzar. Y en ese punto, el dato que se volvió cuchillo:

→ El presunto enriquecimiento injustificado rondaría los $3 millones.

La Fiscalía narró en sala un movimiento que encendió alarmas: $28,883 gastados en un solo día, incluyendo un brazalete de oro de $10 mil. Para los investigadores, eso no cabe en los ingresos declarados por Brands.

La defensa también habló fuerte

El abogado Pedro Meilán aseguró que al exdiputado se le ha construido una imagen que no coincide con la realidad.

Según él, las cifras están infladas y lo que existe es una investigación por $640 mil, no multimillonaria como circula en redes.

Meilán insistió en que Brands es empresario desde antes de estar en gobierno y que sus negocios generaban entre $250 mil y $350 mil al mes. Mostró declaraciones ante DGI, pagos a CSS, contratos previos con el MOP y, con la mirada fija en los fiscales, lanzó:

"Si algo fue ilícito, demuéstrenlo. Yo ya probé que el dinero es legal."

También defendió que no hubo conflicto de interés, pues —según él— Brands ya había salido de la empresa de limpieza MSM cuando esta obtuvo contratos con el Estado, y las participaciones que quedaron fueron transferidas a su esposa.

Brands, junto a sus tres hijos, su expareja y actual pareja, fue detenido el 9 de diciembre por presunto lavado de dinero y enriquecimiento injustificado, en una investigación que rastrea contratos estatales y movimientos elevados de fondos.