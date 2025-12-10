Sucesos - 10/12/25 - 11:37 AM

Con la cabeza baja: Héctor Brands llega al SPA para audiencia por blanqueo

Víctor Orobio cuestiona manejo del caso Héctor Brands: “No se puede condenar a nadie sin transparencia”

 

Por: Redacción / Crítica -

El exdiputado y exdirector de Pandeportes Héctor Brands llegó este miércoles al Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora con la cabeza agachada, sin mostrar el rostro y vestido aún con la misma ropa tipo pijama que llevaba al momento de su aprehensión el día anterior. 

Afuera, cámaras y ojos atentos siguieron sus pasos silenciosos rumbo a la sala donde, en cuestión de minutos, enfrentaría dos audiencias de garantías por los delitos de presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.

Mientras la atención se centraba en Brands, quien fue capturado en su residencia en Clayton durante la Operación Bávaros, la antesala del tribunal también tuvo otra voz clave: la del abogado Víctor Orobio, quien habló antes del inicio de la audiencia y cuestionó el manejo del proceso por parte de la Fiscalía. 

Según él, durante meses se mantuvo el caso de Brands en una reserva informativa que se levantó justo cuando el impacto mediático sería mayor. “No se puede condenar sin evidencias claras ni transparencia real”, expresó.

Orobio señaló que la defensa aún no tiene acceso pleno a la carpeta del caso y advirtió que la presión social no puede reemplazar la verdad procesal. 

“Hay molestia y desconfianza general contra los políticos, lo sabemos, pero una cosa es sospecha y otra es prueba”, insistió. 

Añadió que esperan enfrentar cualquier imputación con argumentos y que la justicia debe avanzar sin guiones ni teatralidad.

Con la cabeza baja: Héctor Brands llega al SPA para audiencia por blanqueo

El caso Héctor Brands apenas comienza a escribirse desde el estrado. Hoy, el juez de garantías definirá los primeros pasos de un proceso que ya tiene al país mirando, opinando y exigiendo respuestas. 

 

 

