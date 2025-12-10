Legalizan aprehensión de Brands; enriquecimiento suman los $3 millones

La juez de garantías declaró legal la aprehensión del diputado y exdirector de Pandeportes Héctor Brands, dejando en firme el operativo en Clayton ejecutado bajo la Operación Bávaros.

Dentro de la sala, el Ministerio Público reveló cifras que se convirtieron en el centro de la audiencia: el presunto enriquecimiento injustificado ascendería a 3 millones de dólares, acumulados entre 2021 y 2024.

La Fiscalía afirmó que Brands gastó 28,883 balboas en un solo día, transacción que incluyó la compra de un brazalete de oro valorado en 10 mil dólares. Un movimiento financiero que —según los investigadores— no coincide con los ingresos que él reportaba.

A esto se sumó otro argumento del Ministerio Público para sustentar la captura: Brands habría intentado viajar a Estados Unidos, lo que para los fiscales representaba riesgo de fuga y justificaba la urgencia de la aprehensión.

El día había iniciado con una imagen que quedó grabada:

el exdiputado y exdirector de Pandeportes llegó al SPA con la cabeza agachada, sin mostrar el rostro y con los ojos llorosos. Aún llevaba la misma ropa tipo pijama que tenía cuando fue detenido. Cruzó el pasillo rodeado de prensa, silencio y miradas que lo seguían hasta la sala donde enfrentaría dos audiencias por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.



Horas antes, el abogado Víctor Orobio advertía desde la entrada del tribunal que el proceso debía sostenerse con pruebas —no con ruido social ni agenda mediática— y exigió claridad total en el acceso a la carpeta investigativa.

Hoy el caso Héctor Brands ya camina formalmente dentro del sistema de justicia.

La captura quedó validada. Los números están sobre la mesa.

La pregunta ahora es cómo explicará la defensa esos millones y esos gastos de un día que hoy pesan como evidencia.