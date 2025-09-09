Sucesos - 09/9/25 - 11:22 AM

Adulto mayor muere atropellado en vía de Río Congo

Tras el atropello, una de las hijas del señor Marcelino Moreno Delgado (76 años) lo trasladó inmediatamente al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano para que recibiera atención médica de urgencia.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Lo que parecía ser un día como cualquier otro terminó en tragedia cuando, a las 9:20 p.m. de ayer, un adulto mayor de la familia Moreno Delgado murió luego de ser atropellado en la vía principal de Río Congo, sector de Loma Alta, ubicada en el corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera (Panamá Oeste).

La información del caso detalla que, tras el atropello, una de las hijas del señor Marcelino Moreno Delgado (76 años) lo trasladó inmediatamente al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano para que recibiera atención médica de urgencia.

Lamentablemente, el médico que atendió el caso dictaminó la muerte del señor Marcelino a las 9:42 p.m.

La tristeza invadió a la hija del señor Moreno al recibir la noticia del fallecimiento de su padre.

El personal de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y de Criminalística del Ministerio Público investigan el caso para determinar las causas de este accidente trágico.

 

Te puede interesar

Adulto mayor muere atropellado en vía de Río Congo

Adulto mayor muere atropellado en vía de Río Congo

 Septiembre 09, 2025
Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP

Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP

 Septiembre 09, 2025
Investigan misteriosa muerte de bebé de tres meses en San Miguelito

Investigan misteriosa muerte de bebé de tres meses en San Miguelito

 Septiembre 09, 2025
Acribillan joven de 24 años en Colón; hay otro herido

Acribillan joven de 24 años en Colón; hay otro herido

 Septiembre 09, 2025
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

 Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto