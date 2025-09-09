Adulto mayor muere atropellado en vía de Río Congo

Panamá- Lo que parecía ser un día como cualquier otro terminó en tragedia cuando, a las 9:20 p.m. de ayer, un adulto mayor de la familia Moreno Delgado murió luego de ser atropellado en la vía principal de Río Congo, sector de Loma Alta, ubicada en el corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera (Panamá Oeste).

La información del caso detalla que, tras el atropello, una de las hijas del señor Marcelino Moreno Delgado (76 años) lo trasladó inmediatamente al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano para que recibiera atención médica de urgencia.

Lamentablemente, el médico que atendió el caso dictaminó la muerte del señor Marcelino a las 9:42 p.m.

La tristeza invadió a la hija del señor Moreno al recibir la noticia del fallecimiento de su padre.

El personal de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y de Criminalística del Ministerio Público investigan el caso para determinar las causas de este accidente trágico.