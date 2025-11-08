Aguadulce: Atacó a su pareja con un cuchillo y luego se mató

Un nuevo hecho de sangre se registró la mañana de este sábado en el corregimiento Virgen del Carmen, Aguadulce, provincia de Coclé.

Según los reportes extraoficiales, Javier Arrocha atacó con una arma blanca a su pareja, de nombre Gladys Aguilar, causándole graves lesiones.

La dama en estado delicado fue trasladada al Hospital Rafael Estévez, a fin de recibir atención médica especializada.

Posteriormente, Arrocha se autolesionó con el mismo cuchillo, provocando su muerte dentro de la vivienda.

Se conoció que antes del desenlace fatal, la pareja había sostenido una discusión.

La Policía Nacional y el Misterio Público llegaron al sitio para iniciar las investigaciones de este lamentable caso.