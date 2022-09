Anciano muere atropellado

Carlos Luna de 79 años, murió atropellado por un auto tipo sedán cuando cruzaba la vía, la noche de este lunes.

Al lugar llegaron paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911), pero no pudieron hacer nada por ella más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, delimitaron la escena de este fatal accidente, mientras levantaban la parte del caso.

El conductor del vehículo permaneció en la escena, mientras que el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaban el levantamiento del cadáver.

Este es el segundo atropello en la capital, luego que la joven Gabriela Valderrama, de 24 años, murió de la misma forma cuando cruzaba la avenida Miguel Brostella, ubicada en El Dorado.

