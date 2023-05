Arrestan sobrino del líder del Frente Polisario de Argelia en Panamá

El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá detuvo al sobrino de Mohamed Alouki, líder del Frente Polisario en Argelia, organización que defiende la independencia del Sahara Occidental.

El suceso tuvo lugar en un punto de control fronterizo cuando las autoridades panameñas interceptaron al sospechoso en posesión de una suma considerable de dinero en efectivo.

El detenido, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, portaba la cantidad de $69,000, lo que levantó sospechas sobre posibles actividades ilícitas.

La Policía de Fronteras procedió a realizar una inspección exhaustiva del vehículo en el que se desplazaba el individuo, encontrando además del dinero en efectivo, una serie de artículos de contrabando de diversa índole.

Aunque las autoridades no han especificado los detalles exactos sobre los productos confiscados, se presume que estarían relacionados con mercancías de valor.

El sobrino de Mohamed Alouki fue inmediatamente detenido y puesto bajo custodia para ser interrogado en relación con el contrabando y la posible vinculación con redes ilegales. Se espera que las autoridades profundicen en las investigaciones para determinar la fuente de los fondos y el propósito del contrabando.

El Frente Polisario, que busca la independencia del Sahara Occidental, ha expresado sorpresa y desvinculación respecto a este suceso. Hasta el momento, no se han pronunciado oficialmente sobre la detención de su sobrino.

Las autoridades panameñas continúan trabajando en colaboración con organismos internacionales para esclarecer los detalles de este caso y determinar si existen conexiones más amplias con redes de contrabando a nivel global.

