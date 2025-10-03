Sucesos - 03/10/25 - 02:34 PM

Asaltan minisúper en Bugaba y huyen con dinero y celulares

La suma sustraída asciende a aproximadamente 200 dólares.

 

Por: Redacción / Web -

Dos hombres armados sorprendieron la noche de ayer a los empleados del minisúper "Virginia", ubicado en La Concepción, distrito de Bugaba, durante un asalto a mano armada.

Según reportes, los delincuentes ingresaron al establecimiento portando armas de fuego y, bajo amenazas, exigieron al cajero que entregara el dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. La suma sustraída asciende a aproximadamente 200 dólares.

Tras cometer el robo, los asaltantes huyeron del lugar y, a pocos metros, los esperaba un vehículo en el que continuaron su escape.

La Policía Nacional mantiene un operativo activo en la zona para dar con el paradero de los responsables.

Te puede interesar

Asaltan minisúper en Bugaba y huyen con dinero y celulares

Asaltan minisúper en Bugaba y huyen con dinero y celulares

 Octubre 03, 2025
Hallan cuerpo sin vida en el maletero de un taxi en Clayton

Hallan cuerpo sin vida en el maletero de un taxi en Clayton

 Octubre 03, 2025
Detienen a hombre vinculado a homicidio ocurrido en 2017 en David

Detienen a hombre vinculado a homicidio ocurrido en 2017 en David

 Octubre 03, 2025
Condenado por abuso sexual deberá entrar al registro de ofensores

Condenado por abuso sexual deberá entrar al registro de ofensores

 Octubre 03, 2025
Frustran ingreso de arroz ilegal valorado en $50 mil

Frustran ingreso de arroz ilegal valorado en $50 mil

 Octubre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas