Asaltan minisúper en Bugaba y huyen con dinero y celulares

Dos hombres armados sorprendieron la noche de ayer a los empleados del minisúper "Virginia", ubicado en La Concepción, distrito de Bugaba, durante un asalto a mano armada.

Según reportes, los delincuentes ingresaron al establecimiento portando armas de fuego y, bajo amenazas, exigieron al cajero que entregara el dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. La suma sustraída asciende a aproximadamente 200 dólares.

Tras cometer el robo, los asaltantes huyeron del lugar y, a pocos metros, los esperaba un vehículo en el que continuaron su escape.

La Policía Nacional mantiene un operativo activo en la zona para dar con el paradero de los responsables.