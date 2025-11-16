Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Una mujer salió del aeropuerto Internacional de Tocumen pensando que ya lo más complicado del viaje había pasado… pero la calle le tenía otra historia.

Apenas el carro en el que iba como pasajera tomó la salida, un Nissan Versa gris sin placa y un Hyundai Cerato se le pegaron atrás como cazadores que ya tenían rato oliendo el botín.

En segundos, los delincuenttes cerraron el paso, se bajaron y fueron directo al punto: la maleta que ella había declarado adentro del aeropuerto, con más de 70 mil dólares. Todo pasó rápido, frío y calculado, como si estuvieran siguiendo un libreto ya practicado.

A la víctima no le dieron chance ni de entender qué estaba pasando. Le arrancaron la maleta y salieron volando. La mujer quedó con la importencia clavada en el pecho y preguntándose cómo ellos sabían exactamente lo que ella llevaba.

Las autoridades ya tienen pistas de los posibles atracadores, y todo apunta a que esto no fue un robo improvisado. Tocumen vuelve a sonar… y no por los vuelos.