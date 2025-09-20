Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Una mujer de aproximadamente 26 años de edad fue asesinada a puñaladas por su expareja en horas de la tarde de ayer, viernes, en la comunidad de Cerro Viejo, corregimiento de Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó, en la comarcaNgäbe-Buglé.



El agresor, de 37 años, después de asesinar a la mujer decidió quitarse la vida colgándose de un árbol cerca de la vivienda. Esta mañana descubrieron al hombre si vida.



Según reportes extraoficiales esta pareja tenían tres meses de haberse separado y el pasado jueves este hombre le pidió a su expareja que llegara a su casa para visitar a sus hijos.



Aparentemente, según vecinos, había planeado todo porque apenas llegó su expareja la mató.

