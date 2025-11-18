Sucesos - 18/11/25 - 03:26 PM

Asesinado de un golpe en la cabeza durante riña con un familiar

Por: Redacción Web -

Panamá- De certero golpe en la cabeza fue asesinado de Sebastián Samaniego Vásquez (45 años) mientras se encontraba en la Calle Turín, ubicada en el sector de Don Bosco de Samaria, corregimiento de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.

La hermana de Samaniego fue quien lo trasladó en su vehículo hasta el cuarto de urgencias del Hospital San Miguel Arcángel, pero el hombre ya se encontraba sin signos vitales.

Según narró la consternada mujer a las unidades de la Policía Nacional de turno en el hospital, Sebastián fue agredido por un familiar durante una riña entre ambos.

Durante la inspección de rigor en la escena del crimen, el agresor, de apellido Martínez (35 años), se entregó a las autoridades voluntariamente, por lo que fue conducido a la subestación policial más cercana para los trámites de rigor.

Samaniego había sido aprehendido en múltiples ocasiones por portar arma ilegal, riña y alteración de la convivencia pacífica entre los años 2016 y 2022. En tanto, el agresor, entre 2016 y 2025, había sido aprehendido durante la recuperación de un vehículo, en un allanamiento y por delitos relacionados con drogas.

 

