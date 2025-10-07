Asesinan a 'Fulo' en La Siesta de Tocumen

Panamá- Panamá- Javier Alexander Alyenor Riviere, alias 'Fulo' (30 años), fue asesinado ayer, pasadas las 2:00 de la madrugada, cuando se encontraba frente a la casa #416, ubicada en la Calle Los Santos, de La Siesta, en el corregimiento de Tocumen.

Según testigos, un vehículo con varios sujetos a bordo pasó por la vía y sus ocupantes dispararon contra 'Fulo'. Una de las balas lo alcanzó en el fémur de la pierna derecha.

Malherido, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos de Tocumen, pero llegó sin signos vitales.

Los testigos no pueden creer que una sola bala le quitó la vida, por lo que será a través del examen de necropsia que se determinará la trayectoria del proyectil dentro del cuerpo de 'Fulo'.

Aunque la Policía Nacional realizó operativos y diligencias en el sector y áreas aledañas, no se ha informado sobre la captura de ningún vinculado con este crimen.

Por otra parte, se informó que el hombre que fue asesinado pasada la 1:00 a.m. de ayer, en los estacionamientos del Bar Maracaibo, ubicado en Aguadulce, fue identificado como Heraclio Félix Torres Mateus, de 39 años.